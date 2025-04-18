„Дети мигрантов — это не обуза, а потенциал“: Знаменитый правозащитник пожаловался на новые законы в РФ

Сергей Прочитал, слёзы навернулись, как издеваются!!!! Как плохо Сухробам и Абдолбекам в России... Срочно в родные пенаты в плову и сладким дынькам! Но чего-то не хотят ехать. Почему? Если они все такие умные-разумные, но не могут раскрыть свой потенциал из-за давления в России, то почему в своих странах они не смогли это сделать за 30 с лишним лет?

VK Vladimir Kurbatov Какой потенциал? Вы же дома "на своём разговариваете". И праздники у вас свои, а не наши. Ещё и вопрос: почему свою страну не развиваете?