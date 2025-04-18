Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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„Дети мигрантов — это не обуза, а потенциал“: Знаменитый правозащитник пожаловался на новые законы в РФ

„Дети мигрантов — это не обуза, а потенциал“: Знаменитый правозащитник пожаловался на новые законы в РФ

Avia.pro - СМИ Мечты о новой жизни разбиваются о суровую реальность. В последние годы Россия для многих мигрантов была маяком надежды — страной, где можно заработать, дать детям образование, построить будущее.

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Комментарии
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Сергей
Прочитал, слёзы навернулись, как издеваются!!!! Как плохо Сухробам и Абдолбекам в России... Срочно в родные пенаты в плову и сладким дынькам! Но чего-то не хотят ехать. Почему? Если они все такие умные-разумные, но не могут раскрыть свой потенциал из-за давления в России, то почему в своих странах они не смогли это сделать за 30 с лишним лет?
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3 час.
VK
Vladimir Kurbatov
Какой потенциал? Вы же дома &quot;на своём разговариваете&quot;. И праздники у вас свои, а не наши. Ещё и вопрос: почему свою страну не развиваете?
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3 час.
Игорь Кузнецов
Трудно начинать жить мигрантам в стане по законам, если они начинают исполняться. Интеграция в гражданское общество может быть на постоянной основе, но не для детей трудовых мигрантов, которые приехали на заработки и уедут. Отработай 5-7 лет по Трудовому договору, заключи Контракт, тогда привози семью и жди получения гражданства.
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1 час.
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