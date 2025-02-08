Драйзайтль – 6-й европеец в истории НХЛ с 40+ голами в 6 или более сезонах. Ранее в список вошли Овечкин, Курри, Селянне, Ягр и Ковальчук

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Форвард «Эдмонтона» сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо» (4:5). На счету 29-летнего немецкого форварда стало 40 шайб в 55 играх в текущем сезоне при 83 очках.