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Закон, порядок, государство

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В Краснодарском крае за мошенничество при подаче декларации на скамью подсудимых отправлен приезжий

Следственным отделом ОМВД России по Белореченскому району завершено расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении 37-летнего жителя Москвы по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

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