Депутат Вассерман поддержал применение «Орешника» пословицей

МОСКВА, 28 ноября, ФедералПресс. Депутат Государственной думы Анатолий Вассерман, комментируя применение ракетного комплекса «Орешник» в ответ на удары западным оружием по территории России, поддержал высказывание министра иностранных дел Сергея Лаврова.
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