Ледоход на Оби продвинулся за сутки почти на 60 километров

Из-за потепления голова ледохода на Оби начала ускоряться, за сутки преодолев 56 километров. По данным на утро понедельника, 21 апреля, она находится в деревне Киндал Каргасокского района Томской области.
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