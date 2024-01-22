RS: договор Украины с Британией приблизил Киев к краху

Договор между Украиной и Британий делает невозможным урегулирования конфликта путем переговоров, так как Лондон обязался содействовать вступлению Киева в НАТО, пишет Ева Оттенберг в статье для Responsible Statecraft.
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