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Мировое обозрение

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RS: договор Украины с Британией приблизил Киев к краху

RS: договор Украины с Британией приблизил Киев к краху

Договор между Украиной и Британий делает невозможным урегулирования конфликта путем переговоров, так как Лондон обязался содействовать вступлению Киева в НАТО, пишет Ева Оттенберг в статье для Responsible Statecraft.

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