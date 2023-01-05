Врач развеял миф о связи потребления сладкого и заболевания диабетом

Президент ОООИ «Российская диабетическая ассоциация», заведующий отделом прогнозирования и инноваций диабета Института диабета «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, доктор медицинских наук Александр Майоров развеял миф о связи сладкого и диабета.
Президент ОООИ «Российская диабетическая ассоциация», заведующий отделом прогнозирования и инноваций диабета Института диабета «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, доктор медицинских наук Александр Майоров развеял миф о связи сладкого и диабета.
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