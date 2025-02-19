Российские войска громят ВСУ: новости СВО от 19 февраля 2025. Карта боёв на Украине сегодня, обстановка в Курской области, военная сводка, 1091-й день спецоперации России на Украине

На 19 февраля 2025 года российские войска продолжают активное наступление на нескольких направлениях СВО на Украине, демонстрируя успехи на Херсонском, Запорожском, Часовярском, Краснолиманском и Угледарском фронтах, а также освобождая ключевые населённые пункты, такие как Ямполовка и Торецк.