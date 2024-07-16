HR-эксперт Дубинникова: для трудоустройства после паузы нужно знать свои навыки

Чтобы найти работу после длительного перерыва, будь то декретный отпуск, затянувшийся на 8-10 лет, или выход в наем после собственного бизнеса, важно понять свои возможности и ответить на три важных вопроса: "Что я могу?", "Чего я хочу?", "Какая потребность есть у рынка по моему профилю?".