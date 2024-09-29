Чиновник рассказал о работе секретной службы США «на пределе возможностей»

Секретная служба Соединенных Штатов Америки работает на пределе возможностей из-за необходимости обеспечивать безопасность более 140 высокопоставленных лиц в ходе недели высокого уровня 79-й Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ГА ООН).
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