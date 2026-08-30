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Ксения Шайгу во второй раз стала мамой, но имя отца дочери держится в тайне

Ксения Шайгу во второй раз стала мамой, но имя отца дочери держится в тайне

Ксения Шайгу во второй раз стала мамой: 26 августа у нее родилась девочка. Радостной новостью дочь Сергея Шойгу поделилась с подписчиками, отметив, что мама и малышка чувствуют себя хорошо, а в семье — тепло и счастье.

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