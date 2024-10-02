Военным — новые льготы, мятежникам — пожизненный срок

Военнослужащие, имеющие детей-инвалидов, могут получить право на внеочередное обеспечение жильем, а дети сотрудников уголовно-исполнительной системы (УИС) — преимущество при зачислении в высшие учебные заведения ФСИН, МВД и Росгвардии.
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