Военным — новые льготы, мятежникам — пожизненный срок

Военнослужащие, имеющие детей-инвалидов, могут получить право на внеочередное обеспечение жильем, а дети сотрудников уголовно-исполнительной системы (УИС) — преимущество при зачислении в высшие учебные заведения ФСИН, МВД и Росгвардии.