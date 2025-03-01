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Сучность украинства

Сучность украинства

Вижу двух добровольцев для ТЦК и одну блядину«На Куликово поле пришли москвичи, серпуховчане, ростовчане, белозерцы, смоляне, муромляне и так далее, а ушли с него – русские», Лев Николаевич ГумилевРусские, по Гумилёву, это те, кому не всё равно и кто готов за свои убеждения сражаться (в условиях, когда победа, мягко говоря, не очевидна) и даже погибнуть.

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Комментарии
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Александр Третьяк
зеля ,потрошенко ,билецкий , яценюк и т.д. - все жиды
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7 час.
тимур чагалидзе
Я бы даже заметил, что одноклеточные гораздо умнее укропидоров!
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4 час.
тимур чагалидзе
Одна порода. Барыги!
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4 час.
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