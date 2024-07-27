Прогноз социальной погоды на зиму: на Украине ожидается озверение

Медвежий угол
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Медвежий угол

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Комментарии
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Александр Веревкин
Я бы поправил автора: &quot;Озверение - основная национальная историческая черта породы приматов, называющихся украинцами!&quot; Укры начали эту трансформацию, они её и закончат.
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9 час.
MB
Marina Bubon
👍👏👏👏
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7 час.
Аурелия Запсенко
Ну, насчёт отсутствия бэби-бума автор промахнулся на целую милю. Дело в том, что наличие трёх и более детей освобождает от мобилизции, и в одной только Одессе сейчас семей с тремя детьми больше, чем было при советской власти.
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6 час.

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