Прогноз социальной погоды на зиму: на Украине ожидается озверение

Я бы поправил автора: "Озверение - основная национальная историческая черта породы приматов, называющихся украинцами!" Укры начали эту трансформацию, они её и закончат.

Аурелия Запсенко

Ну, насчёт отсутствия бэби-бума автор промахнулся на целую милю. Дело в том, что наличие трёх и более детей освобождает от мобилизции, и в одной только Одессе сейчас семей с тремя детьми больше, чем было при советской власти.