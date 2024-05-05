В Барнауле во время "Ночи музеев" проведут реконструкцию спиритического сеанса

Председатель совета барнаульского "Сталин-Центра" Сергей Матасов заявил, что во время акции "Ночь музеев" участники планируют провести реконструкцию спиритического сеанса и вызвать дух советского лидера Иосифа Сталина.
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