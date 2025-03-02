Любимова рассказала о главных международных проектах Минкультуры

Мероприятия Минкультуры России и подведомственных учреждений охватывают свыше 80 стран. В рамках международного сотрудничества проводится множество интересных и масштабных проектов: это и «Русские сезоны», и Дни российской культуры, и фестивали национальной культуры, и недели и фестивали российского кино и множество других акций.