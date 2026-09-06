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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гендиректор «Баварии» о свисте фанатов «Шальке» в адрес Нойера: «Не думаю, что у него была бы такая карьера, останься он там. Это излишне спустя 15 лет»

Генеральный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дрезен отреагировал на свист и оскорбления в адрес Мануэля Нойера со стороны фанатов «Шальке».

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