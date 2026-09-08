«Сразу в забой!»: общественницу Поплавскую шокировали известия о новой «ликвидации» скота в Сибири

Телеканал "78" Если ранее федеральный скандал разгорелся вокруг Новосибирской области, то теперь ситуация рискует повториться в регионе восточнее, где местные фермеры уже начали собираться на «народные сходы».
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Все окна и форточки приходится закрывать,даже клещ может залететь в окно четвёртого этажа,а комары.Пришлось покупать эл.устройство для уничтожения насекомых.
При СССР,санэпидстанция исправно работала,да и ветеринарка не отставала.А сейчас всё это продали торгашам.Осталось всё это вспоминать что где было.
В советское время скот прививали от ящура и других болезней заранее. Чем думали раньше Роспотребнадзор и ветеринарный надзор?!
А объясняется всё это просто.Таким образом в России появится очень много зерна.И зерно можно выгодно продать.Можно за границей закупить мясо и выгодно перепродать.Пример,в нашем городе уничтожили тенистые аллеи,потому что в городе для этого сократили дворников.Помню,мы ночевали на лесной поляне под открытым небом.И не боялись укуса комара и клеща.Мы боялись проснутся утром мокрыми от утреней росы,вот что было неприятным.Значит по выдуманой схеме работают и санэпидстанция и ветеренария.Опытом здесь и не пахнет.Все хотят как можно больше былобы денег.
Никто ничего ПОКА не понял...
Все "косяки" не местной "администрации".
Все "косяки" в НЕКАЧЕСТВЕННОЙ ВАКЦИНЕ.
Её, вакцину, привезли, вкололи животине - ПОТОМ "выяснилось", что вакцина БРАКОВАННАЯ.
И только поэтому пошёл "забой больного скота".
ТОЛЬКО ПОЭТОМУ.
а вообще странно, как одна проститутка сказала что то о России и экономике, так песков, сказал, что они прочитали и все знают, а соловьев решил с ней пообщаться, тут скот в России уничтожают, фактически лишают крестьян работы и достатка, а песков молчит, видать только на проституток подписан, ну а Соловьеву не до них, не дошли до его величия, не выросли. позорище конечно.
Странно, что источник заражения и способы распространения никого не интересует... Похоже сами ветеринарные службы где проверяют там и распространяют, если жители не обращались к ним по причине болезни скота... Или хозяева не видят здорова у них корова или нет? Это всё капитализм и происки империалистов запада.