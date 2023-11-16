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Власти Израиля сообщили о предстоящем переносе военной операции ЦАХАЛ на юг сектора Газа

Власти Израиля сообщили о предстоящем переносе военной операции ЦАХАЛ на юг сектора Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ближайшее время начнет боевые действия на юге сектора Газа. Об этом сообщил в беседе с телеканалом Sky News Arabiya чиновник из администрации премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

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