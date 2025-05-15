МАГАТЭ продолжает переговоры с РФ и Киевом по ротации своего персонала на ЗАЭС

БЕРЛИН, 15 мая. /ТАСС/. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси продолжает вести переговоры с Москвой и Киевом для проведения ротации инспекторов агентства на Запорожской АЭС (ЗАЭС), ранее отложенной по причинам безопасности.
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