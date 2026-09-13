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Anthropic представила экстремальный сценарий влияния ИИ на США

Anthropic представила экстремальный сценарий влияния ИИ на США

«Умеренный», «существенный» и «экстремальный» сценарии влияния технологии искусственного интеллекта (ИИ) на экономику и рынок труда США к 2030 году опубликовала компания Anthropic 10 сентября на своем сайте.

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