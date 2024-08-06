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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Роналду приступил к тренировкам с «Аль-Насром»: «Вернулся туда, где мое место!»

Роналду приступил к тренировкам с «Аль-Насром»: «Вернулся туда, где мое место!»

39-летний португалец приступил к тренировкам с саудовским клубом после отпуска. «Вернулся туда, где мое место!» – написал Роналду в соцсети.

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