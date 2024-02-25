Россия в ее нынешнем состоянии не отвечает тому образу, который хотели бы видеть Соединенные Штаты. «Это не та Россия, которую, честно говоря, мы хотели.
Иногда они проговариваются
Комментарии
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Natalija Osminina
Поделится Европа очень просто - так, как Путин потребовал - Россия получит зону Варшавского договора. Западную Европу берет себе Великобритания - её вассалами станут Франция, треть Германии и всякая мелочь, типа Бельгии и пр. Испанию с Португалией Лондон все еще делит с Вашингтоном. Центральную Европу под себя берет Ватикан. И придется Ватикану стать под крышу России, потому что она будет поставлять газ и нефть главным странам этой а-ля Габсбургской империи - Венгрии и Австрии. А кто девшку кормит-тот её и танцует. А все приграничные к России "страны моря" станут непосредственной валютной зоной России. Поэтому не надо никого убеждать, никаких европейцев: "жрать захочешь- еще не так раскорячишься"- денег то не будет- евро исчезнет. И придется всем энергетическим нищебродам и голодранцам срочно искать сюзерена- кормящую мать, чтобы припасть к её сиське. А "кормящих матерей" в Европе немного- Россия, Шотландия, и совсем небольшие Испанские месторождения нефти и газа. При этом Испания и Португалия соединены магистральным газопроводом с гигантским газоконденсатным в Алжире, идущим через Марокко. А в Марокко строится огромная военноморская база США. Отсюда и терки США с Лондоном.
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13 час.
Natalija Osminina
Южные страны Европы тоже будет "кормить" Россия через газовый хаб в Турции. Для этого и строился. А Прибалтику будет кормить газовый хаб ГДР своими Северными потоками. Так что усе. будэ Россия)). Для этого сейчас и готов документ о денонсации присоединения ГДР к ФРГ. Мир переходит к обычной простой земной жизни. Сколько потопал-столько полопал. Виртуальных фантиков и долгов больше не будет. А, ведь, даже представить людям это трудно- привыкли с конца 1944 года жить в Бреттон-Вудской системе, которая с крахом СССР пошла в разгон, чтобы покрыть невероятные долги США. Вот так Россия кормила за фантики своими двумя титьками - газовой и нефтяной весь "цивилизованный мир" . Пришло время должок отдавать.
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13 час.
Natalija Osminina
"При этом Испания и Португалия соединены магистральным газопроводом с гигантским газоконденсатным в Алжире, идущим через Марокко. А в Марокко строится огромная военноморская база США. Отсюда и терки США с Лондоном." ----- США с Лондоном делят шкуру неубитого Алжира.) В ноябре в Казани Алжир вступает в БРИКС. Так что УСЕ БУДЭ РОССИЯ!
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10 час.
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