Иногда они проговариваются

Natalija Osminina

Поделится Европа очень просто - так, как Путин потребовал - Россия получит зону Варшавского договора. Западную Европу берет себе Великобритания - её вассалами станут Франция, треть Германии и всякая мелочь, типа Бельгии и пр. Испанию с Португалией Лондон все еще делит с Вашингтоном. Центральную Европу под себя берет Ватикан. И придется Ватикану стать под крышу России, потому что она будет поставлять газ и нефть главным странам этой а-ля Габсбургской империи - Венгрии и Австрии. А кто девшку кормит-тот её и танцует. А все приграничные к России "страны моря" станут непосредственной валютной зоной России. Поэтому не надо никого убеждать, никаких европейцев: "жрать захочешь- еще не так раскорячишься"- денег то не будет- евро исчезнет. И придется всем энергетическим нищебродам и голодранцам срочно искать сюзерена- кормящую мать, чтобы припасть к её сиське. А "кормящих матерей" в Европе немного- Россия, Шотландия, и совсем небольшие Испанские месторождения нефти и газа. При этом Испания и Португалия соединены магистральным газопроводом с гигантским газоконденсатным в Алжире, идущим через Марокко. А в Марокко строится огромная военноморская база США. Отсюда и терки США с Лондоном.