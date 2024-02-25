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Иногда они проговариваются

Иногда они проговариваются

Россия в ее нынешнем состоянии не отвечает тому образу, который хотели бы видеть Соединенные Штаты. «Это не та Россия, которую, честно говоря, мы хотели.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Поделится Европа очень просто - так, как Путин потребовал - Россия получит  зону Варшавского договора.  Западную Европу берет себе Великобритания - её вассалами станут  Франция, треть Германии и всякая мелочь, типа Бельгии и пр.  Испанию с Португалией Лондон все еще делит с Вашингтоном. Центральную Европу  под себя берет Ватикан. И придется  Ватикану стать под крышу России, потому что она будет поставлять газ и нефть главным странам этой а-ля  Габсбургской империи - Венгрии и Австрии. А кто девшку кормит-тот её и танцует.  А  все приграничные к России &quot;страны моря&quot; станут непосредственной валютной зоной России. Поэтому не надо никого убеждать, никаких европейцев: &quot;жрать захочешь- еще не так раскорячишься&quot;- денег то не будет- евро исчезнет. И придется  всем энергетическим нищебродам и голодранцам срочно искать сюзерена- кормящую мать, чтобы припасть к её сиське. А &quot;кормящих матерей&quot; в Европе немного- Россия, Шотландия, и совсем небольшие Испанские месторождения нефти и газа. При этом Испания и Португалия соединены магистральным газопроводом с гигантским газоконденсатным в Алжире, идущим через Марокко.  А в Марокко строится огромная военноморская база США.  Отсюда и терки США с Лондоном.
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13 час.
Natalija Osminina
Южные страны Европы  тоже будет &quot;кормить&quot; Россия через газовый хаб в Турции. Для этого и строился. А Прибалтику будет кормить  газовый хаб ГДР своими Северными потоками. Так что усе. будэ Россия)). Для этого сейчас и готов документ о денонсации присоединения ГДР к ФРГ. Мир переходит к обычной простой земной жизни.  Сколько потопал-столько полопал. Виртуальных фантиков и долгов больше не будет.  А, ведь, даже представить людям это трудно- привыкли с  конца 1944 года жить в Бреттон-Вудской системе, которая с крахом СССР пошла в разгон, чтобы покрыть невероятные долги США. Вот так Россия кормила  за фантики своими двумя титьками - газовой и нефтяной весь &quot;цивилизованный мир&quot; . Пришло время должок отдавать.
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13 час.
Natalija Osminina
&quot;При этом Испания и Португалия соединены магистральным газопроводом с гигантским газоконденсатным в Алжире, идущим через Марокко. А в Марокко строится огромная военноморская база США. Отсюда и терки США с Лондоном.&quot; ----- США с Лондоном делят шкуру неубитого Алжира.) В ноябре в Казани Алжир  вступает в БРИКС.  Так что УСЕ БУДЭ РОССИЯ!
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10 час.

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