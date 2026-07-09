В рязанские суды посетители пытались пронести запрещенные предметы более 2 тысяч раз

К запрещенке относят: все виды оружия, его части и механизмы, а также боеприпасы; колюще-режущие предметы; взрывчатые и ядовитые вещества и иные предметы, представляющие угрозу для окружающих, использование которых может повлечь нарушение установленного порядка деятельности суда.
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