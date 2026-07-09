62ИНФО | Новост...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

62ИНФО | Новости Рязани

198 подписчиков

В рязанские суды посетители пытались пронести запрещенные предметы более 2 тысяч раз

В рязанские суды посетители пытались пронести запрещенные предметы более 2 тысяч раз

К запрещенке относят: все виды оружия, его части и механизмы, а также боеприпасы; колюще-режущие предметы; взрывчатые и ядовитые вещества и иные предметы, представляющие угрозу для окружающих, использование которых может повлечь нарушение установленного порядка деятельности суда.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии