В рязанские суды посетители пытались пронести запрещенные предметы более 2 тысяч раз

К запрещенке относят: все виды оружия, его части и механизмы, а также боеприпасы; колюще-режущие предметы; взрывчатые и ядовитые вещества и иные предметы, представляющие угрозу для окружающих, использование которых может повлечь нарушение установленного порядка деятельности суда.