Европейские политики опасаются дальнейшего сближения США и России

ЛОНДОН, 24 мая, ФедералПресс. Европейские политики все больше обеспокоены возможными корректировками в подходе Соединенных Штатов к Украине и России, особенно на фоне перспектив расширения экономических связей между Вашингтоном и Москвой.
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