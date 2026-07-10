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Царьград

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Циклон «Бернадетт» движется на Москву: в регионах уже град и торнадо

Циклон «Бернадетт» движется на Москву: в регионах уже град и торнадо

Синоптики предупредили о затяжных ливнях в Москве и области.Мощный атмосферный фронт, принесший крупный град в Тульскую область и торнадо под Калугой, в ближайшие сутки достигнет южных окраин столицы и Подмосковья.

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