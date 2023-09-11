Ответ за "Северные потоки"

ЛК

Любовь Кузьмина

Разбомбить Киев, Харьков, Одессу? Да Вы в своем уме? Нам же жить потом в этих городах. Нет дорогая, бомбить ума много не надо, это наша территория и мы будем здесь хозяевами. Другое дело ликвидация этого укрофашисткого населения на фронте. Я считаю, что Зеленскому надо будет памятник из золота поставить. Он молодец и занимается прямым делом, ликвидацией бандеростана и отомщением бандеровцам за гибель миллионов евреев на этой территории от рук бандеровцев во время Великой Отечественной войны. Эти бандеровцы, последыши тех бандеровцев и в них течет кровь тех бандеровцев.Они это подтверждают своим поведением с 2014 года.Чем больше будет ликвидировано укрофашистов на фронте, тем легче будет нам осваивать эту территорию. Бандеровцев бесполезно воспитывать.Лучше будет очистить от населения этих городов на фронте , чем воевать в городской агломерации, после которой остаются одни руины от этих городов.Если после этой СВО бандеровцы еще останутся, то их будет немного и можно будет либо их сослать на стройки, либо выслать в Польшу. После 1945 года выслали оставшихся немцев из Калининградской области и полный порядок.