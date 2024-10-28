Случай во время рейда. "Экзамен как по русскому сдали?". Иностранная специалистка не смогла ответить ни на один вопрос сотрудника

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Avia.pro - СМИ Ну что ж, дорогие читатели, приготовьтесь к настоящей миграционной драме с элементами фарса и детектива.

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Комментарии
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зуфар юсупов
Если почитать все публикации о состоянии миграционной политики, напрашивается один вывод. В один день заморозить миграционные отношения с южными соседями. Просто выстроить административную железную стену. И а течении 3-5 лет выселить всех, не знающих законов и языка. И только затем, заняться нормальной мигрантской политикой.
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5 час.
vagas Karlito
Закрыть  полностью въезд в нашу страну  и навести порядок среди тех кто прибыл! С их молодняком ,  с теми кто не работает и  работу не  ищет Ю а также с теми кто гражданство получил и как это сделать удалось! Если не  заниматься этим своевременно  то дальше будет хуже чем сейчас!
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4 час.
МВ
Мстислав Водяной
Так и хочется сказать пару слов на &quot;могучем нецензурном&quot;. Ещё 30 с небольшим лет назад эти мигранты входили в число населения огромной страны под название СССР. И не их вина в том, что население союзных республик СССР в одночастие стало населением других государств. Напоминаю, что ФИО руководителей, при которых распалась наша империя, чисто русские. И СССР и нынешняя Россия это многонациональная страна, в которой чисто русского населения малая толика. Так, что не хрен стучать себя в грудь.
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1 час.

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