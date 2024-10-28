Случай во время рейда. "Экзамен как по русскому сдали?". Иностранная специалистка не смогла ответить ни на один вопрос сотрудника

зуфар юсупов Если почитать все публикации о состоянии миграционной политики, напрашивается один вывод. В один день заморозить миграционные отношения с южными соседями. Просто выстроить административную железную стену. И а течении 3-5 лет выселить всех, не знающих законов и языка. И только затем, заняться нормальной мигрантской политикой.

vagas Karlito Закрыть полностью въезд в нашу страну и навести порядок среди тех кто прибыл! С их молодняком , с теми кто не работает и работу не ищет Ю а также с теми кто гражданство получил и как это сделать удалось! Если не заниматься этим своевременно то дальше будет хуже чем сейчас!