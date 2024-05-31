Воронежский министр образования была на заседании комитета по просвещению ГД

На данным момент все материалы дела переданы следователям, которые проведут свое расследование.Министр образования Воронежской области Наталья Салогубова приняла участие в заседании комитета по просвещению Госдумы, где обсуждались нормы проведения ЕГЭ с точки зрения улучшения системы.