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Воронежские новости

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Воронежский министр образования была на заседании комитета по просвещению ГД

Воронежский министр образования была на заседании комитета по просвещению ГД

На данным момент все материалы дела переданы следователям, которые проведут свое расследование.Министр образования Воронежской области Наталья Салогубова приняла участие в заседании комитета по просвещению Госдумы, где обсуждались нормы проведения ЕГЭ с точки зрения улучшения системы.

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