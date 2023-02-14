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Трагедия на дороге разделила жизнь Валентины Караваевой на до и после: шрам на лице, из-за которого не брали в кино, невозможность иметь детей, сумасшествие и уход из жизни

Трагедия на дороге разделила жизнь Валентины Караваевой на до и после: шрам на лице, из-за которого не брали в кино, невозможность иметь детей, сумасшествие и уход из жизни

Валентина Караева, фото: woman.ruПосле знаменитой роли Машеньки в одноимённом фильме Юлия Райзмана многие были уверены, что Валентину Караваеву ждёт блестящее будущее в кино.

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