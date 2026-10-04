Нетаньяху поручил назначить инспектора для проверки безопасности после инцидента с лайнером Flydubai

В полномочия инспектора будет входить проверка мер безопасности у иностранных авиакомпаний, летающих в страну, сообщила канцелярия премьера.
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