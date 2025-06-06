Белый дом назвал прискорбным эпизодом заявления Маска о Трампе в деле Эпштейна

Представитель Белого дома Кэролайн Ливитт назвала «достойными сожаления» заявления миллиардера-предпринимателя Илона Маска о том, что американский лидер Дональд Трамп якобы фигурирует в уголовных документах по делу финансиста Джеффри Эпштейна, ранее обвиняемом в секс-торговле и интимных связях с несовершеннолетними.