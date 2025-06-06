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Белый дом назвал прискорбным эпизодом заявления Маска о Трампе в деле Эпштейна

Белый дом назвал прискорбным эпизодом заявления Маска о Трампе в деле Эпштейна

Представитель Белого дома Кэролайн Ливитт назвала «достойными сожаления» заявления миллиардера-предпринимателя Илона Маска о том, что американский лидер Дональд Трамп якобы фигурирует в уголовных документах по делу финансиста Джеффри Эпштейна, ранее обвиняемом в секс-торговле и интимных связях с несовершеннолетними.

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