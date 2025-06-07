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В результате атаки ВСУ было повреждено предприятие в Белгородской области

В результате атаки ВСУ было повреждено предприятие в Белгородской области

РИА Новости/Сергей Аверин В Шебекинском муниципальном округе в результате атаки боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) было повреждено административное здание предприятия, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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