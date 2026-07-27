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FiNE NEWS

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Российские беспилотники уничтожили свыше десяти транспортных средств ВСУ в Харьковской области

В ходе военных операций в Харьковской области российские ударные беспилотные летательные аппараты уничтожили более десяти автомобилей, используемых Вооружёнными силами Украины для переброски личного состава и снабжения позиций.

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