Российские беспилотники уничтожили свыше десяти транспортных средств ВСУ в Харьковской области

В ходе военных операций в Харьковской области российские ударные беспилотные летательные аппараты уничтожили более десяти автомобилей, используемых Вооружёнными силами Украины для переброски личного состава и снабжения позиций.
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