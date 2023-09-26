Компенсацию выплатит первое в России корпоративное общество взаимного страхования

Загорский оптико-механический завод (ЗОМЗ, входит в холдинг "Швабе" госкомпании Ростех) получит более 500 млн рублей в качестве компенсации за ущерб, причиненный в августе в результате взрыва на складе пиротехники.
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