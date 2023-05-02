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Пушков: прием восточноевропейских стран в Евросоюз похоронил идею европейской автономии

Сенатор Алексей Пушков заявил, что принятие в Евросоюз восточноевропейских стран похоронил автономию Европы.

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