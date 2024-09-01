Его боготворили в СССР и на Западе, но за счет чего он добился такого величия? Секреты легенды ЦСКА Третьяка

Пахал без остановки.Владислав Третьяк с самого детства был приобщен к спорту. А разве может быть иначе в семье учительницы физкультуры и военного летчика, который командовал целым полком в Чкаловской дивизии особого назначения? Более того, мама трехкратного олимпийского чемпиона не только преподавала физкультуру, но еще и имела хоккейное прошлое.