НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

138 подписчиков

Кожевников о трансферах в КХЛ: «У нас 2,5 звезды на всю лигу. Казань отказалась от Шипачева и Радулова – и никакой активности. Зато Уфа берет котов в мешке из АХЛ»

– На трансферном рынке КХЛ что-то отметите? – Не совсем понимаю кадровую политику клубов КХЛ. У нас две с половиной звезды на всю лигу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх