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Татар-информ

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В Казани до конца октября частично перекроют улицу Петра Витера

В Казани до конца октября частично перекроют улицу Петра Витера

В Казани почти на три месяца частично ограничат движение транспорта по улице Петра Витера. Ограничения связаны с восстановлением участка коллектора ливневой канализации, сообщает пресс-слуба мэрии города.

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