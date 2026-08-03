В Казани до конца октября частично перекроют улицу Петра Витера

В Казани почти на три месяца частично ограничат движение транспорта по улице Петра Витера. Ограничения связаны с восстановлением участка коллектора ливневой канализации, сообщает пресс-слуба мэрии города.
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