Администраторов Telegram-каналов судят за вымогательства

В российском уголовном судопроизводстве в 2023 году появилась новая актуальная тема. Состоялся целый ряд процессов по уголовным делам, фигурантами которых были администраторы и сотрудники Telegram-каналов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии