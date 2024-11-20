Моторные масла «Газпромнефть-СМ» победили в федеральном конкурсе качества

За высокие эксплуатационные характеристики оценки удостоены моторные и трансмиссионные масла для легковых автомобилей, оборудования и специализированной техники, а также многофункциональная смазка для защиты высоконагруженных узлов.
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