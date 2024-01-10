Эстонская p2p-платформа судится с Центробанком и МФО «Эйрлоанс»

Эстонская инвестиционная платформа Iuvo Group (в нее входит площадка по p2p-кредитованию Iuvo Credit) из Эстонии подала иск к Центробанку и микрофинансовой компании «Эйрлоанс» (работает под брендом Kviku) в Арбитражный суд Москвы, следует из картотеки арбитражных дел.