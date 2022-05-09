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Губернатор Магаданской области Сергей Носов поздравил ветеранов с праздником Победы

Губернатор Магаданской области Сергей Носов поздравил ветеранов с праздником Победы

Губернатор Магаданской области, член попечительского совета журнала «Регионы России» Сергей Носов поделился мнение о настроениях ветеранов и поздравил их с праздниками Губернатор Магаданской области, член попечительского совета журнала «Регионы России» Сергей Носов поделился мнение о настроениях ветеранов и поздравил их с праздниками.

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