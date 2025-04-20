20 апреля, в день рождения Адольфа Гитлера, над одной из главных автомагистралей Стокгольма — трассой Эссингеледен — были вывешены три красных флага с изображением свастики, пишет газета Aftonbladet.
В столице европейской страны в день рождения Гитлера вывесили флаги со свастикой
Комментарии
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AK
Alexander Kneper
Александр Книппер Давно из дурки сбежала, Дуркаландская ?)) А фино-нацицики, союзники бесноватого "фюрера", вместе с Гейропой, мечтают о новом "Дранг нах Остен".
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4 час.
Ингерман Ланская
трипер, ты как здесь оказался? иль проездом ? а может к зюгандонам заклянешь -они давно о тебе мечтали, вот и шлюх в думу таскали, чтоб тебя намотать на..... они хотят тебя на своём камуздическом х.ю видеть..
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4 час.
AK
Alexander Kneper
Александр Книппер Только ты забыла добавить, что в РОССИИ с нацизмом борятся как в стране, так и на СВО. А вот на "Западе" и на Дуркаине руссофобия и неонацизм процветают.
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4 час.
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