В столице европейской страны в день рождения Гитлера вывесили флаги со свастикой

AK Alexander Kneper Александр Книппер Давно из дурки сбежала, Дуркаландская ?)) А фино-нацицики, союзники бесноватого "фюрера", вместе с Гейропой, мечтают о новом "Дранг нах Остен".

Ингерман Ланская трипер, ты как здесь оказался? иль проездом ? а может к зюгандонам заклянешь -они давно о тебе мечтали, вот и шлюх в думу таскали, чтоб тебя намотать на..... они хотят тебя на своём камуздическом х.ю видеть..