Политика как он...
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Политика как она есть

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В столице европейской страны в день рождения Гитлера вывесили флаги со свастикой

В столице европейской страны в день рождения Гитлера вывесили флаги со свастикой

  20 апреля, в день рождения Адольфа Гитлера, над одной из главных автомагистралей Стокгольма — трассой Эссингеледен — были вывешены три красных флага с изображением свастики, пишет газета Aftonbladet.

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Комментарии
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AK
Alexander Kneper
Александр Книппер Давно из дурки сбежала, Дуркаландская ?)) А фино-нацицики, союзники бесноватого &quot;фюрера&quot;, вместе с Гейропой, мечтают о новом &quot;Дранг нах Остен&quot;.
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4 час.
Ингерман Ланская
трипер, ты как здесь оказался? иль проездом ? а может к зюгандонам заклянешь -они давно о тебе мечтали, вот и шлюх в думу таскали, чтоб тебя намотать на..... они хотят тебя на своём камуздическом  х.ю видеть..
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4 час.
AK
Alexander Kneper
Александр Книппер Только ты забыла добавить, что в РОССИИ с нацизмом борятся как в стране, так и на СВО. А вот на &quot;Западе&quot; и на Дуркаине руссофобия и неонацизм процветают.
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4 час.
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