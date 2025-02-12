Раскрыто убийство 13-летней девочки в Приморье: убийцу искали 19 лет

ВЛАДИВОСТОК, 12 февраля, ФедералПресс. Следственный комитет по Приморскому краю завершил расследование уголовного дела об убийстве 13-летней девочки, произошедшем в поселке Соловей Ключ в сентябре 2005 года.
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