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Орлов о «Зените» и 2:1 с «Краснодаром»: «Закономерный результат. Кордоба ничего не показал – нужно отдать должное Эраковичу и Нино» 

«Конечно, «Зенит» победил заслуженно. Закономерный результат. Индивидуальное мастерство питерцев выше.

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