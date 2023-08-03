Театр абсурда

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Дорога временщика. Зеленский прошел путь от "королевы попрошаек" до банкрота-нахлебника

Дорога временщика. Зеленский прошел путь от "королевы попрошаек" до банкрота-нахлебника

Когда в прошедшее воскресенье глава Офиса президента Украины (ОПУ) Андрей Ермак написал, что "Украина начнет переговоры с США по двустороннему соглашению о предоставлении гарантий безопасности уже на следующей неделе", недоумевали многие: что еще этим украинцам надо? Однако Ермак разъяснил: эти гарантии от США будут действовать до того времени, пока Украина не вступит полноценно в НАТО.

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