Аэропорты Казани, Нижнекамска и Нижнего Новгорода временно не принимали самолеты

Global Look Press/Simon Belcher/imageBROKER.com Утром 17 апреля в трех аэропортах - Казани, Нижнекамске и Нижнем Новгороде - были введены временные ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских судов.
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