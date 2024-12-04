В Госдуме предупредили о коварном плане Запада по Украине

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет считает, что западные страны, заявляя о необходимости переговоров, ведут подковерную игру и под видом миротворческой миссии могут разместить на территории Украины свой военный контингент.