Под Новороссийском пожарным удалось потушить пламя на турбазе, но огонь продолжает распространяться в лесу

Под Новороссийском пожарным удалось потушить пламя на турбазе, но огонь продолжает распространяться в лесуВ районе хутора Дюрсо рядом с Новороссийском сотрудникам МЧС удалось полностью потушить огонь на территории базы отдыха «Голубая волна», из которой ранее было эвакуировано 220 человек, в том числе 40 детей.